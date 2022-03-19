Из Бучи успешно эвакуировали 7 гражданских автобусов

Украинским спасателям удалось эвакуировать часть людей из Бучи, что на Киевщине. Оттуда успешно эвакуировали 7 автобусов с гражданскими.

Эвакуировано около 200 человек

Об этом сообщил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко. Он рассказал, что из Бучи в Белогородку прибыла колонна из 7 автобусов.

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Колонной из семи автобусов удалось эвакуировать около 200 человек. Сейчас людям оказывают помощь и перевозят в Киев.

Из Бучи в Белогородку прибыла колонна из 7 автобусов, в которых эвакуировано около 200 человек. Им оказывают первую помощь, питание и перевозят в Киев,

– написал Тимошенко в телеграмме.

Смотрите видео эвакуации из Бучи

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