Из Донецкой области эвакуировались почти три четверти населения

С начала войны России против Украины миллионы наших земляков уехали из районов проведения боевых действий. Так, Донецкую область уже покинули три четверти населения.

Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает 24 канал. Отметим, что к началу полномасштабного вторжения в Донецкой области проживало 1,67 миллиона человек.

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Местные власти призывают эвакуироваться всех

Известно, что сейчас в Донецкой области осталось около 430 тысяч человек. Это, собственно, четверть населения, проживавшего на подконтрольной территории до 24 февраля.

Если взять, например, Краматорск, самый большой город области после Мариуполя – там из 200 тысяч осталось более 40 тысяч,

– подчеркнул Кириленко.

Оккупанты не прекращают активных боевых действий в области. Поэтому местные власти в очередной раз подчеркивают важность эвакуации. Это может спасти жизнь.

Отметим, что накануне мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказал, что из города удалось вывезти 100 тысяч человек. Их с 13 марта эвакуировали в безопасные места.

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