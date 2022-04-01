Из Донецкой области за сутки удалось вывезти почти 150 человек

За минувшие сутки 31 марта из Донецкой области удалось эвакуировать мирных жителей. Из области вывезли 141 человека.

Местных жителей эвакуировали из Авдеевки и Угледара. Об этом сообщили в ГСЧС.

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Эвакуационные мероприятия продолжаются, несмотря ни на что,

– подчеркивают спасатели.

Эвакуация в Донецкой области / Фото ГСЧС

31 марта эвакуировали из Донецкой области:

Авдеевка – 17 человек;

Угледар – 124 человека, из них-25 детей.



Из опасности вывезли 141 человека / Фото ГСЧС

Людей будут вывозить и в дальнейшем / Фото ГСЧС

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