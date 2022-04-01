Из Донецкой области за сутки удалось вывезти почти 150 человек
1 апреля 2022 , 10:29Читати новину українською
Источник:ГСЧС
За минувшие сутки 31 марта из Донецкой области удалось эвакуировать мирных жителей. Из области вывезли 141 человека.
Местных жителей эвакуировали из Авдеевки и Угледара. Об этом сообщили в ГСЧС.
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Эвакуационные мероприятия продолжаются, несмотря ни на что,
– подчеркивают спасатели.
Эвакуация в Донецкой области / Фото ГСЧС
31 марта эвакуировали из Донецкой области:
- Авдеевка – 17 человек;
- Угледар – 124 человека, из них-25 детей.
Из опасности вывезли 141 человека / Фото ГСЧС
Людей будут вывозить и в дальнейшем / Фото ГСЧС
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