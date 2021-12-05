Из фильма "Назад в будущее": в Буковеле заметили легендарный DeLorean

На горнолыжном курорте обнаружили легендарное и редкое авто. Речь идет о DeLorean DMC-12, который стал популярным из-за появления в известной кинотрилогии "Назад в будущее".

В Украине всего 2 или 3 подобных "машины времени". Авто, которое заметили в Буковеле, приехало из Черновцов.

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Буковельский DeLorean является незаконным

Вероятнее всего машину завезли в Украину без растаможки, ведь спорткар имеет болгарские номера. Даже согласно льготной схеме авто все равно не удалось бы растаможить.

Владелец DeLorean DMC-12 довольно рискует, используя нерастаможенную машину. Согласно законам Украины, могут наложить штраф от 8 500 до 170 000 гривен с конфискацией авто.

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Украинский экземпляр DeLorean DMC-12 из Черновцов известен тем, что снимался в рекламе интернет-провайдера. Визит же в Буковель связан с привлечением внимания.

Перезапуск DeLorean: главное

Всего в мире выпустили 8,5 тысячи DeLorean DMC-12 на протяжении 1981 – 1983 годов. Недавно стало известно, что компания Italdesign вернет легендарный DeLorean в форме электрокара.

Тизер, размещенный на странице Italdesign в фейсбуке, намекает на то, что знаковая дизайнерская фирма разрабатывает что-то уникальное с дверью в стиле чайки и значком DMC в решетке.

Фирма опубликовала изображение с подписью: "Что может быть лучшим способом отметить икону истории автомобилестроения, чем возможность заглянуть в (ближайшее) будущее? Следите за новостями".

Машина выполняла роль шоу-стоппера – эффектного номера, который должен был бы удивить зрителей. Происходило это на Украинской конференции операторов связи, которая проходила в Карпатах со 2 по 5 декабря.