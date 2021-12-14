Из Германии в Украину экстрадировали подозреваемого в многомиллионном мошенничестве

Из Германии в Украину экстрадировали подозреваемого в мошенничестве на 6 миллионов гривен. Для этого привлекли каналы Интерпола.

Федеральное ведомство юстиции Германии удовлетворило запрос Украины о выдаче подозреваемого. На украинской территории мужчину встречали сотрудники прокуратуры, привлекали и Интерпол.

К теме Продавали личные данные миллионов граждан: киберполиция раскрыла масштабные схемы

Украинец наживался на доверии людей

Во время досудебного расследования установили, что украинец "зарабатывал" деньги, наживаясь на доверии людей. Он прикрывался хозяйственной деятельностью – заключением договоров на поставки товаров.

Мужчина давал долговые расписки, однако никаких обязательств выполнять не собирался. При этом мошенник нигде не работал и не занимался предпринимательством.

Мужчина обманул 5 человек

Таким "заработком" мужчина занимался в течение 2016 – 2018 годов: обманул 5 человек и получил 6 миллионов гривен. Однако этого ему оказалось недостаточно: на попытке "заработать" еще 260 тысяч его и разоблачили.

В сентябре 2019 года его объявили в международный розыск. В январе 2021 года – задержали на территории Германии.

После приема экстрадированного его передали правоохранительным органам. Теперь мошенника привлекут к уголовной ответственности.

Читайте также Заработали миллион: полицейский и медик в Киеве подделывали COVID-сертификаты

Коротко о последних резонансных случаях мошенничества: