За последние 5 месяцев на сериалы из госбюджета выделили четверть миллиарда гривен, – Железняк

Почти четверть миллиарда гривен из государственного бюджета за последние 5 месяцев 2023 пошли на производство сериалов. И это после того, как Ткаченко уволили именно из-за скандала с закупкой сериалов.

Детальнее о расходах из государственного бюджета рассказал народный депутат Ярослав Железняк. Он обратил внимание на несколько интересных и важных моментов, связанных с расходованием средств из госбюджета Украины на съемку сериалов.

Читайте также Осуждаем, – Минкульт назвал действия экс-журналиста 24 Канала Печия неправомерными

Потратили почти четверть миллиарда

Ярослав Железняк вспоминает слова, произнесенные Владимиром Зеленским 20 июля 2023 года. Тогда в обращении глава государства отмечает: "Музеи, культурные центры, символы, сериалы – все это важно, но сейчас другие приоритеты. Находите внебюджетные средства. Не государственные".

Уже 27 июля 2023 года увольняют с должности министра культуры Александра Ткаченко. Причина: скандал с закупками сериалов.

Нардеп говорит, что вчера – 26 декабря – он вытащил все проводки государственного предприятия "Мультимедийная платформа иновещания Украины". Он выучил цифры с 27 июля. То есть уже после обращения главы государства и увольнения Ткаченко.

Знаете на какую сумму была произведена оплата на закупку именно сериалов с 27 июля по сегодняшний день? На 248,4 миллиона гривен,

– возмущенно пишет он.

Ярослав Железняк подчеркнул, что на производство разных сериалов выделили почти четверть миллиарда гривен бюджетных денег. И сделали это, повторяется, после заявления Владимира Зеленского и увольнения Александра Ткаченко.

Напомним, что на сайте Prozorro появилась информация о том, что вечернее шоу Елены Кравец снимают за бюджетные средства. И что на него потратили около 27,5 миллиона гривен, что изрядно возмутило общественность.

Телеведущая решила лично отреагировать на эту информацию. Таким образом она стремилась "остановить распространение клеветы и лжи". По ее словам, программа больше не будет выходить.

Средства, о которых идет речь, были выделены каналу на съемки программы в 2023 году. В 2024 году программа не будет выходить. Из-за того, что канал отчитывался на сайте Prozorro о уменьшившейся финальной смете, произошло новое информационное проявление и повод для манипуляций с этой новостью,

– сообщила Елена Кравец.

Она уверяла, что является только лицом и ведущей соответствующего шоу. Следовательно, она получает заработную плату, но не отвечает за распределение средств или финансирование канала. По ее словам, каждый из команды помогает в информационном противостоянии, ведь за время существования программы ее гостями были военные, волонтеры и многие другие важные люди.