Детальніше про витрати з державного бюджету розповів народний депутат Ярослав Железняк. Він звернув увагу на кілька цікавих і важливих моментів, пов'язаних із витратою коштів з держбюджету України на знімання серіалів.

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Витратили майже чверть мільярда

Ярослав Железняк згадує слова, сказані Володимиром Зеленським 20 липня 2023 року. Тоді у зверненні глава держави наголошує: "Музеї, культурні центри, символи, серіали – усе це важливо, але зараз інші пріоритети. Знаходьте позабюджетні кошти. Не державні".

Вже 27 липня 2023 року звільняють з посади міністра культури Олександра Ткаченка. Причина: скандал із закупівлями серіалів.

Нардеп каже, що вчора – 26 грудня – він витягнув усі проводки державного підприємства "Мультимедійна платформа іномовлення України". Він вивчив цифри з 27 липня. Себто вже після звернення глави держави та звільнення Ткаченка.

Знаєте на яку суму було зроблено оплат на закупівлю саме серіалів з 27 липня по сьогодні? На 248,4 мільйона гривень,

– обурено пише він.

Ярослав Железняк підкреслив, що на виробництво різних серіалів виділили майже чверть мільярда гривень бюджетних грошей. І зробили це, повторюється, після заяви Володимира Зеленського та звільнення Олександра Ткаченка.

Нагадаймо, що на сайті Prozorro з'явилася інформація про те, що вечірнє шоу Олени Кравець знімають за бюджетні кошти. І що на нього потратили близько 27,5 мільйона гривень, що неабияк обурило громадськість.

Телеведуча вирішила особисто відреагувати на цю інформацію. Таким чином вона прагнула "зупинити поширення наклепу та брехні". За її словами, програма більше не виходитиме.

Кошти, про які йдеться, були виділені каналу на зйомки програми у 2023 році. У 2024-му програма не виходитиме. Через те, що канал звітував на сайті Prozorro про фінальний кошторис, який зменшився, відбувся новий інформаційний прояв і привід для маніпуляцій з цією новиною,

– повідомила Олена Кравець.

Вона запевняла, що є лише обличчям і ведучою відповідного шоу. Відтак, вона отримує заробітну платню, але не відповідає за розподілення коштів або фінансування каналу. За її словами, кожен з команди допомагає в інформаційному протистоянні, адже за час існування програми її гостями були військові, волонтери та багато інших важливих людей.