Из Ирпеня врага выгнали, Макаров контролируют: Киевская ВГА рассказала о ситуации в регионе

Возглавляющий Киевскую городскую военную администрацию генерал-майор Николай Жирнов рассказал об успехах ВСУ под столицей. По его словам, украинским военным удалось прогнать оккупантов из Ирпеня. Макаров тоже под нашим контролем.

Благодаря успешным контратакам украинские военные одерживают новые победы на житомирском направлении. В пятницу, 28 марта, нашим защитникам удалось освободить от российских войск город Ирпень. "Макаров тоже продолжают контролировать наши вооруженные силы", – подчеркнул Николай Жирнов.

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Военная ситуация под Киевом

Украинские защитники надежно удерживают свои позиции и на вышгородском направлении. В Киевской ВГА отмечают, что здесь ВСУ не допустили прорыва захватчиков в сторону столицы.

Продвижение российских войск в направлении Броваров потерпело крах.

Оккупанты понесли потери и вынуждены были отступить,

– сообщил Жирнов.

Гуманитарная ситуация в Киевской области

В Гуманитарном штабе Киевщины сообщают, что ситуация в Белоцерковском, Обуховском, Фастовском и Бориспольском районах находится под контролем. Жители снабжены продуктами и другими гуманитарными товарами.

При этом населенные пункты Великодымерской и Калитянской общин Броварского района до сих пор без газа.

В Бучанском районе проблемы остаются в нескольких общинах:

Макаровская община – без связи, воды, газа и электричества.

Немишаевская – без связи.

Дмитриевская – частично без света.

Несмотря на отсутствие гуманитарного коридора, эвакуация из Ирпеня в районе Романовского моста продолжалась. За день удалось спасти 200 человек, но 4 получили ранения.

Значительны проблемы и у жителей Вышгородского района. Нет связи и света в Иванковской и Полесской общинах, где уже гуманитарная катастрофа. В Дымерскую общину удалось доставить продукты питания и лекарства, также эвакуировали несколько человек.

В то же время Славутич находится в полной изоляции. Мэр заверил, что жители города-спутника ЧАЭС никакой "гуманитарки" от россиян не берут. Поэтому есть потребность в горючем, медикаментах и ​​продуктах. Из Славутича на собственном транспорте уже выехали 120 человек.

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