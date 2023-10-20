Из Израиля в Румынию вылетел еще один эвакуационный борт с украинцами

Из Израиля в Румынию вылетел эвакуационный борт с 79 украинцами. Это произошло вечером 19 октября.

Украинцам предоставили соответствующую консульскую помощь. Отметим, что благодаря предыдущим трем рейсам удалось эвакуировать около 450 граждан Украины.

Важно Посол опроверг заявление о 23 погибших украинцах в Израиле

Из Израиля вылетел еще один рейс с украинцами

Как сообщили в посольстве, 19 октября в 22:30 из аэропорта Бен Гурион (Тель-Авив) чартерным рейсом в Бухарест (Румыния) вылетел эвакуационный борт с 79 гражданами Украины. Это уже четвертый такой рейс.

Посольство обеспечило предоставление консульской помощи украинцам во время регистрации и прохождения паспортных и таможенных процедур,

– отметили в ведомстве.

Украинцы в Израиле: что известно