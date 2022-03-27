Из Энергодара 28 марта можно будет выехать на частном авто в Запорожье
Источник:телеграм Дмитрия Орлова
Из города Энергодар в понедельник, 28 марта, пройдет эвакуация мирных людей. Выехать в Запорожье можно будет на личном транспорте.
Отправка колонны запланирована на 8 утра
Об этом в телеграме написал энергодарский городской голова Дмитрий Орлов. Он поведал детали эвакуации гражданского населения.
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Колонна легковых автомобилей по направлению Энергодар – Запорожье начнет формироваться в 06:30. Надо приехать на улицу Курчатова.
Отправка колонны запланирована на 8 утра. Людей будут сопровождать медики и спасатели.
На завтра, 28 марта, будет формироваться колонна легковых автомобилей Энергодар – Запорожье. Начало формирования колонны завтра в 6:30 по улице Курчатова. Отправка колонны в сопровождении автомобилей медиков и спасателей – в 8:00,
– написал Орлов.
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