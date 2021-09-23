Из Кабула вылетел еще один украинский самолет с сотней эвакуированных

23 сентября 2021 , 15:56
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Источник:

Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Украинские спецслужащие эвакуировали еще около 100 человек из захваченного талибами Кабула. Гражданский самолет вылетел из аэропорта афганской столицы 23 сентября.

В разведке сообщили, что в течение последних дней проводились международные переговоры о возможной эвакуации украинских граждан из Афганистана.

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Сегодня (23 сентября – 24 канал) утром переговоры завершились успехом и гражданский самолет вылетел с территории аэропорта города Кабул. На борту самолета находились около 100 граждан.
 – отметили в ГУР.

Ожидается, что самолет с эвакуированными лицами прибудет в Киев в течение 24 часов.

"Украина в очередной раз продемонстрировала свою решимость в вопросе помощи своим гражданам за рубежом, а также протянула руку помощи гражданам других стран", – добавили разведчики.

Обратите внимание! Переговоры вели украинские дипломаты из МИДА, представители ГУР МО и ОП. Также активное участие принимали представители Пакистана, Турции, Катара и Афганистана.

Из Кабула вылетел еще один украинский самолет с сотней эвакуированных / Фото ГУР МО

Эвакуация украинцев из Афганистана

  • Впервые украинский самолет прибыл в Афганистан в ночь на 16 августа. Тогда из страны удалось эвакуировать только 8 украинцев, а также 72 иностранцев.
  • Второй эвакуационный борт доставил людей из Кабула в Киев 22 августа. На борту самолета находились 83 человека, из них 31 гражданин Украины.
  • В Киевский международный аэропорт "Борисполь" 28 августа прибыли самолеты, которые вывезли из афганской столицы около 400 человек. Из них 80 – украинцы.
Автор: Олег Васьків