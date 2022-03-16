Из Коростеня во Францию выехали 100 украинских детей

Из-за войны и постоянных обстрелов гражданских сотни тысяч украинцев были вынуждены временно покинуть свои дома. 16 марта из Коростеня выехали 100 детей.

Из города на Житомирщине дети направились автобусами во Францию. Об этом сообщил городской глава Коростеня Владимир Москаленко.

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Мэр Коростеня рассказал, что на границе с Польшей детей пересадят в другие автобусы. Транспорт, который довезет их до границы, потом загрузит гуманитарную помощь и вернется обратно в город.

По словам Москаленко, эту гуманитарную помощь собрали для военных и жителей общины Коростеня неравнодушные французы.

Мэр Коростеня рассказал об эвакуации детей во Францию: смотрите видео

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