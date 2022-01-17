Из лузеров в гигантскую империю: как инки мастерски "разводили" врагов

Инкам удалось создать одну из мощнейших империй в истории человечества, не обладая успехом во время военных кампаний.

У них не было мощной армии, сметающей все на своем пути, передовых технологий ведения боя и умения наводить ужас на своих врагов. Также в их рядах не бывало и гениальных стратегов-полководцев, которые просчитывают все возможные ходы соперников.

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Незадокументированное становление

Если говорить о Южноамериканском континенте, то там империи инков по численности и влиянию равных точно не было. Не зная поражений, они молниеносно завоевывали новые территории, легко покоряли другие народы и умело развивали собственную уникальную инфраструктуру.

В это просто невозможно поверить, однако многомиллионное государство не устояло перед кучкой конкистадоров, под давлением которых империя посыпалась как карточный домик.

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В истории государства инков много невероятного, однако еще больше неизведанного. Процесс ее становления почти незадокументирован. Дело в том, что инки, как и соседние народы, которых они завоевывали, не знали письменности.

Единственным способом записывать информацию у них была кипа. Кружево из плетеных ниток, в котором можно было зашифровать что угодно. Впрочем, все самые главные факты об истории империи инков исследователи узнали отнюдь не изучая старинну кипу.

Узелковым письмом инков было кипу / Фото Larco Museum in Lima

Государство инков – Тауантинсуйу

Здесь постарались испанские завоеватели. Именно из их свидетельств вместе с археологическими раскопками можно сложить пазл, что именно происходило на просторах Южной Америки, когда там царствовали инки.

Начнем с учебника географии. Когда речь идет об инках, то мы говорим о западной части Южноамериканского континента, которая располагается на территории 6 современных стран:

Аргентины;

Эквадора;

Колумбии;

Боливии;

Перу;

Чили.

Инков не стоит путать с куда менее многочисленными народами майя и ацтеками, сферой влияния которых были земли на территории Центральной Америки.

Свое государство инки называли Тауантинсуйу и берет оно начало с основания города Куско в XII веке. Его основателем считают Манко Капака – первого из известных истории правителей инков.

Мы будем называть их императорами, впрочем, сами же подданные величали своих вождей Сапа Инка или же Единственный Инка. Однако вернемся к Манко Капаку. При его правлении Куско был всего одним из многих городков в западной части Южной Америки.

Инки были одним из многочисленных племен, которые там жили. Когда же в середине XV века власть в Тауантинсуйу захватил Пачакутек, государство инков молниеносно доросло до уровня могущественной империи, а Куско превратился в настоящую столицу огромного региона.

Пачакутек сумел завоевать многочисленные территории, которые простирались на 4 тысячи километров с севера на юг. Сами же инки стали доминирующей силой империи, объединившей немалое количество племен. По оценкам историков, население страны составляло от 5 до 12 миллионов человек.

Хитроумные тактики империи

Как им удалось построить такую империю? Здесь пригодилось многообразие тактик. Пачакутек сумел собрать огромную армию, однако вступала в бои она не так уж и часто. Прежде чем нападать на другие племена, инки начинали с ними мирные переговоры, рассказывая о преимуществах жизни в империи.

Преимуществ действительно было немало. Прежде всего, развита инфраструктура дорог и мостов и передовые технологии выращивания и хранения урожая. Для последнего инки научились менять природный ландшафт и приспосабливать его под свои нужды.

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Кроме этого, пряником для завоеванных народов было также лояльное отношение инков к другим религиям. Согласитесь, далеко не каждая империя так уважительно принимала к себе новые территории. Правда, кроме умелой дипломатии, инки не чурались и не слишком благородных методов, как подкуп местной элиты.

Лишь в крайнем случае правители Тауантинсуйу прибегали к военным кампаниям. Однако не спешите представлять себе грандиозную кровавую резню. По сравнению с европейскими баталиями тех времен битвы южноамериканских народов больше смахивали на кулачные бои.

Какое у инков было вооружение Вооружение у тамошних армий было довольно примитивное. Наибольшую опасность представляли луки и копья. Еще одним атрибутом была метательная веревка, которой инки запускали небольшие булыжники. Амуниция тоже желала лучшего. Щиты большей частью были из дерева или шкур животных. О доспехах, конечно, не говорилось. Единственный их элемент – шлем, но владели им далеко не все. А на ногах у воинов были обычные сандалии.

Железная дисциплина военнообязанных

В отличие от оснащения, военная выучка инков была на высоком уровне. Мальчиков начинали обучать премудрости войны уже с десятилетнего возраста. Военнообязанными были все мужчины от 25 до 50.

Так что волей-неволей приходилось держать себя в форме, чтобы не дать маху, когда император позовет в очередной поход. Самой важной же чертой армии инков была железная дисциплина. Самовольно покидать ряды войска или, например, даже отбирать еду у завоеванных племен воинам Тауантинсуйу было запрещено под страхом смерти.

Военные были обязаны держать себя в форме / Фото Tour in Pery

Бегуны для новостей врагов

Надежно также работала разведка. Информация о положении дел во вражеских лагерях распространялась быстро благодаря уже упомянутой инфраструктуре дорог и широкой почтовой сети.

Транспортных средств континент к тому времени не знал, однако скорость доставки новостей обеспечивали специальные бегуны, которые передавали данные друг другу. Это было что-то вроде целой эстафетной сети.

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В основном же завоевания инками новых территорий происходили без боевых действий. Обычно достаточно было лишь применить хорошо прокачанную дипломатию или поиграть мускулами, выстроив перед городом многочисленную армию. Однако такая стратегия инков оказалась совсем недейственной, когда нужно было дать отпор чужакам из-за океана.

Инки не были готовы к испанским конкистадорам

Испанские конкистадоры во главе с Франсиско Писарро прибыли на западное побережье Южной Америки в 1532 году. Здесь важно отметить, что до встречи с незваными гостями из Европы инки не знали нескольких привычных для Старого Света вещей.

Мы уже упоминали об отсутствии письменности. Кроме этого, у них не было карт местности, цемента (все здания возводились по уникальной технологии без использования строительной смеси), колеса (перемещались инки только пешком), железа, пороха и лошадей. Последние 3 пункта сыграли ключевую роль в роковом для инков стыке 2 цивилизаций.

. Время появления конкистадоров на территории Тауантинсуйу было крайне неудачным для инков. Империю серьезно ослабила война с северными племенами, которая длилась около 2 десятилетий.

Кроме этого, незадолго до приезда Писарро и его команды у инков появился новый император. Атауальпа пришел к власти после кровавых междоусобиц с братом и его сторонниками и полностью освоиться на верховной должности еще не успел.

Новый император инков Атауальпа / Фото Музея европейской культуры

Конкистадоры, конечно, не знали об этих событиях. Да и, в конце концов, прибыло их на тихоокеанское побережье Южной Америки всего 200. Однако парни в отряде Писарро, которых интересовало на новом континенте исключительно собственное обогащение, подобрались отнюдь не простые.

Все они были закалены боями в Центральной Америке во время захватнической кампании Кортеса. Поэтому конкистадоры прекрасно знали о своих преимуществах над местными племенами.

Император не видел в испанцах угрозы

Ключевое событие в противостоянии инков и конкистадоров, а, возможно, и в истории всего континента, состоялось 16 ноября 1532 года. Атауальпа во главе почти стотысячной армии прибыл в город Кахамарка, где договорились встретиться с Писарро и его людьми.

Император инков не воспринимал испанцев как серьезную угрозу. Ему было интересно посмотреть на странных пришельцев. На своей территории он был полубогом. Никто из подданных не смел даже взглянуть в глаза верховному вождю. Что ему было бояться кучки испанцев, которые, по сообщениям шпионов, не представляли никакой опасности?

Именно поэтому Атауальпа взял с собой на встречу только незначительную часть войска – по разным оценкам, от 5 до 7 тысяч. Остальные солдаты остались ждать за городом.

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Конкистадоры подготовились к знакомству с инками, как к последней битве в жизни. Писарро спрятал своих людей в засаде. Своим внезапным появлением им удалось до смерти напугать войско Атауальпы, которое еще и прибыло на встречу без оружия.

Особенно напугали инков всадники, которые для них смахивали на мифических кентавров. Вдобавок Атауальпа отверг принесенную ему испанским священником Библию. Испанцы расценили этот жест как оскорбление самого короля и открыли огонь.

Только представьте, какой ужас испытали инки, никогда не видевшие огнестрельного оружия. От страха они забыли о своем численном превосходстве и бросились бежать кто куда. Конкистадорам при этом удалось захватить в плен Атауальпу.

Инки поплатились легкомыслием

За свое освобождение напуганный император пообещал испанцам заполнить 1 комнату золотом и 2 – серебром. Те с радостью согласились на такой обмен. Однако когда подданные Атауальпы выполнили условия, Писарро казнил вождя инков.

Это событие имело роковые последствия для империи инков. Законодательство Тауантинсуйу не предусматривало четкого механизма передачи власти наследнику.

В империи начался настоящий хаос. Покоренные племена перестали платить налоги, экономика государства посыпалась. Кроме этого, местное население начало страдать от холеры и оспы, которые попали на континент из Европы. Тем временем конкистадоры, воспользовавшись ситуацией, взяли Куско и назначили нового императора-марионетку.

В течение следующих 40 лет инки, которые спрятались в горах, отчаянно вели партизанские войны против испанцев. В конечном счете последнего императора Тауантинсуйу Тупака Амару конкистадоры публично казнили в 1572 году на центральной площади Куско.

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Территория государства инков стала частью колониальной Испанской империи, которая просуществовала здесь вплоть до начала XIX века. Сами же инки оставили весомый след в истории континента.

Вымощенные камнем города и дороги до сих пор находят на бывшей территории Тауантинсуйу. Империи, не похожей ни на одну другую в истории человечества. Построенной благодаря тому, что инки сумели освоить искусство войны, в котором они, если и не были богами, то, по крайней мере на статус полубогов без сомнения заслужили.