Из Мелитополя с начала войны выехали 45-50% жителей, в селах ситуация немного лучше, – мэр

За последние 2 месяца из Мелитополя, находящегося под временной оккупацией, уехали примерно 45 – 50% жителей, то есть 60 – 65 тысяч человек.

Об этом в эфире общенационального информационного марафона рассказал мэр Мелитополя Иван Фёдоров, передает 24 канал.

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В то же время осталось еще около 70 тысяч мелитопольцев. Как сказал Федоров, в селах ситуация несколько лучше, осталось больше людей. Но это объяснимо тем, что до пригородных сел еще не дошли оккупанты.

В то же время я понимаю, что как только они массово придут в наши деревни, то там начнется массовый выезд украинцев. Не уехали из города только пожилые люди или те, кто имеет пожилых родственников, или же совсем нет возможности остановиться у родных или знакомых на территории Украины. Хотя все понимают, что сейчас опасно находиться на оккупированной территории,

– сказал Федоров.

Ситуация во временно оккупированном Мелитополе становится более напряженной с каждым днем. Вероятно, российские захватчики готовятся к проведению псевдореферендума. Однако сопротивление горожан – несгибаемое.

Оккупанты собирают данные мелитопольцев

Иван Федоров отметил, что несколько дней назад россияне начали собирать списки людей в библиотеке. Очевидно, делают это под "благим намерением", однако цель оккупантов – другая. Россияне "прикрываются" и говорят, что в связи с тем, что в городе 80% безработных людей, они собирают анкетные данные об образовании, возрасте для того, чтобы "помочь с работой".

Однако мы ясно понимаем, что таким образом они пытаются восстановить реестр тех людей, которые сегодня остались в городе Мелитополе, и использовать его. Видимо, к сожалению, они готовятся к какому-то "референдуму",

– объяснил мэр города.

Об этом уже слышали на некоторых частях временно оккупированного Херсона. Также россияне продолжают собирать данные и в Мелитополе.

Россияне – армия мародеров и воров

Захватчики продолжают мародерить на временно оккупированных территориях. Так, из музея в Мелитополе российские оккупанты похитили коллекцию скифского золота.

Между тем, россияне продолжают воровать и вывозить с временно оккупированных территорий Украины продукты и другие товары. В то же время ввозят туда на продажу тоже ворованные украинские товары из других оккупированных районов.

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