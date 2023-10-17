С могилы пилота "Джуса" второй раз украли шевроны: на это отреагировала полиция

Возлюбленная погибшего Андрея Пильщикова ("Джуса") сообщила, что из его могилы снова украли "шевроны". На это уже отреагировали правоохранители.

В полиции заявили, что начали уголовное производство по факту надругательства над могилой военнослужащего. В комментарии источники 24 Канала подтвердили, что говорится о могиле Андрея Пильщикова "Джуса".

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Во время мониторинга полицейские обнаружили публикацию с информацией о том, что на одном из столичных кладбищ из могилы Украинского Защитника похищены вещи,

– говорится в сообщении правоохранителей.

Об исчезновении шевронов сообщила Мелания Подоляк – возлюбленная "Джуса". Она подчеркнула, что уже посмотрела кадры из камеры наблюдения. Подоляк отметила, что крадунов сделают известными на весь интернет. Теперь тем, кто совершил этот позорный поступок, не избежать наказания.

С могилы "Джуса" уже воровали шевроны

В сентябре 2023 года Подоляк уже сообщала, что из могилы "Джуса" воровали шевроны. Тогда девушка обещала оставить личность вора анонимной и предлагала передать за шевроны что-то гораздо более уникальное и ценное.

Впоследствии на могиле "Джуса" появилась специальная витрина с шевронами.