Самолет, которым доставляют дипломатов страны-агрессора в Москву, приземлился в аэропорту Кишинева в 05:30.

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Из Молдовы выслали 45 сотрудников посольства России

Всех сотрудников российского посольства, выдворенных из Молдовы, доставили в аэропорт на двух автобусах и нескольких легковых автомобилях. СМИ отмечают, что журналистов туда не допустили.

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Заметим, что Молдова объявила о решении выслать 45 сотрудников российского посольства 26 июля. В МИД уточнили, что речь идет о 18 дипломатах и 27 представителях технического персонала.

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