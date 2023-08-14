Самолет, которым доставляют дипломатов страны-агрессора в Москву, приземлился в аэропорту Кишинева в 05:30.
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Из Молдовы выслали 45 сотрудников посольства России
Всех сотрудников российского посольства, выдворенных из Молдовы, доставили в аэропорт на двух автобусах и нескольких легковых автомобилях. СМИ отмечают, что журналистов туда не допустили.
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Заметим, что Молдова объявила о решении выслать 45 сотрудников российского посольства 26 июля. В МИД уточнили, что речь идет о 18 дипломатах и 27 представителях технического персонала.
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Что известно о шпионском скандале
- В июле СМИ сообщили, что российские спецслужбы следят за властями Молдовы с помощью антенн на крыше посольства.
- В частности, расследователи заметили на крыше 28 спутниковых тарелок, "штырей", передающих или принимающих устройств.
- Кроме того, на крыше посольства и соседних постройках периодически замечали "таинственных" людей. Журналисты отметили, что на самом деле это засекреченные офицеры связи с ГРУ и СВР, тесно связанные с хакерскими группировками, взламывающими почту Ангелы Меркель, Эммануэля Макрона и Хиллари Клинтон.
- Такие "вылазки" чаще всего происходили перед иностранными встречами или очередными атаками хакеров. Например, перед атакой на главные интернет-ресурсы Молдовы на крыше посольства видели человека, ответственного за секретные каналы связи со штаб-квартирой ГРУ в Москве.