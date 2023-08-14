Літак, яким доставляють дипломатів країни-агресорки до Москви, приземлився в аеропорту Кишинева о 05:30.

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З Молдови вислали 45 співробітників посольства Росії

Усіх співробітників російського посольства, яких видворили з Молдови, доправили в аеропорт на двох автобусах і кількох легкових автомобілях. ЗМІ зазначають, що журналістів туди не допустили.

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Зауважимо, що Молдова оголосила про рішення вислати 45 співробітників російського посольства 26 липня. У МЗС уточнили, що йдеться про 18 дипломатів і 27 представників технічного персоналу.

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