У румунському МЗС зазначили, що їхня влада ухвалила відповідне рішення ще 8 червня 2023 року. Згідно з ним, кількість російських дипломатів в Румунії мала скоротитись до кількості представництва Румунії в Росії.

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Що відомо про видворення російських дипломатів з Румунії

40 співробітників диппредставництва Росії в Бухаресті разом з членами їхніх сімей покинуть Румунію на борту цивільного літака російської авіакомпанії,

– зазначили в МЗС країни 30 червня 2023 року.

В Міністерстві закордонних справ Румунії пояснили, що мовиться про:

11 російських дипломатів;

29 технічно-адміністративних працівників.

Бухарест раніше вирішив, що Росія має скоротити кількість своїх представників у Румунії на 51 посаду. Проте виїхали 40 осіб через те, що не всі посади в посольстві Росії були зайняті.

В МЗС зауважили, що рішення Румунії про скорочення персоналу дипломатичного представництва Росії в Бухаресті відображає поточний рівень двосторонніх відносин, в контексті розв'язання Росією агресивної війни проти України.

Видання "Радіо Свобода" повідомило, що 1 липня 2023 року росіяни вже покинули Румунію. За даними журналістів, вони вилетіли спеціальним цивільним рейсом, який виконувала Росія. Літак вилетів удень 1 липня із запізненням приблизно на шість годин.

Цікаво, що росіяни не зраджують традиціям – за даними Digi24, затримка була пов'язана з тим, що багаж громадян країни-окупантки не помістився у багажному відділенні літака.

Зверніть увагу! З початку повномасштабного вторгнення різні країни світу почали видворяти російських дипломатів зі своїх країн. Так, буквально у квітні 2023 року про масове видворення російських дипломатів заявила Німеччина. Перед цим з'ясували, що у Норвегії 15 співробітників російського посольства були шпигунами під прикриттям.