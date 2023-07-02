В румынском МИД отметили, что их власти приняли соответствующее решение еще 8 июня 2023 года. Согласно ему, количество российских дипломатов в Румынии должно было сократиться до количества представительства Румынии в России.

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Что известно о выдворении российских дипломатов из Румынии

40 сотрудников диппредставительства России в Бухаресте вместе с членами их семей покинут Румынию на борту гражданского самолета российской авиакомпании,

– отметили в МИДе страны 30 июня 2023 года.

В Министерстве иностранных дел Румынии объяснили, что говорится о:

11 российских дипломатов;

29 техническо-административных работников.

Бухарест ранее решил, что Россия должна сократить количество своих представителей в Румынии на 51 должность. Однако уехали 40 человек из-за того, что не все должности в посольстве России были заняты.

В МИДе отметили, что решение Румынии о сокращении персонала дипломатического представительства России в Бухаресте отображает текущий уровень двусторонних отношений, в контексте разрешения Россией агрессивной войны против Украины.

Издание "Радио Свобода" сообщило, что 1 июля 2023 года россияне уже покинули Румынию. По данным журналистов, они вылетели специальным гражданским рейсом, который выполняла Россия. Самолет вылетел днем 1 июля с опозданием примерно на шесть часов.

Интересно, что россияне не изменяют традициям – по данным Digi24 задержка была связана с тем, что багаж граждан страны-оккупантки не поместился в багажном отделении самолета.

Обратите внимание! С начала полномасштабного вторжения разные страны мира начали выдворять российских дипломатов из своих стран. Так, буквально в апреле 2023 года о массовом выдворение российских дипломатов заявила Германия. Перед этим выяснилось, что в Норвегии 15 сотрудников российского посольства были шпионами под прикрытием.