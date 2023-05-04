Об этом 24 Каналу заявил бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. Он отметил, что это ухудшение отношений между Германией и Россией.

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"Из Германии выставили 3 человека, из России – выставили 20. Затем из Швеции выслали 5, 15 – выслали из Норвегии", – подчеркнул он.

И это, по словам Жирнова, вдобавок к тому, что в прошлом году из 27 стран мира выдворили почти пол тысячи российских дипломатов.

"Легальная разведка"

"Когда высылают – это уже российские шпионы. Это направление называется "легальная разведка", – рассказал бывший сотрудник КГБ.

Такое название на шпионском жаргоне из-за того, что разведчиками там являются не иностранцы, а российские граждане под прикрытием официальных загранучреждений России.

Он подчеркнул, что эти должности закреплены за российской разведкой в течение ста лет. И, мол, все в этих странах знают, что их занимают российские шпионы. Однако сокращать их не решались, ведь это портит дипломатические отношения.

Это совсем другая ситуация. Ведь все, что западные страны не решались делать 20 – 30 – 40 лет до этого, они решаются это делать,

– добавил он.

К тому же отличить не шпиона от шпиона, занимающегося "легальной разведкой", – очень просто.

Мол, например, если это просто дипломат, он сидит в посольстве, звонит время от времени своим коллегам и раз в неделю имеет ланч со своим коллегой из министерства иностранных дел страны пребывания, и второй раз ужинает с дипломатами дружественных стран.

"А шпионы должны ежедневно ходить, ведь им нужно искать источники информации и вербовать кого-то. Поэтому они в городе сидят не вылезая, их в посольствах никогда не бывает", – отметил бывший сотрудник Службы внешней разведки России.

Почему российских дипломатов выдворили из Германии: смотрите видео

Должность шпиона

Эту разницу между деятельностью простого дипломата и шпиона под дипломатическим прикрытием через неделю наблюдения может понять даже ребенок. Поэтому все контрразведки сразу знают, кто шпион, а кто нет.

"Их только могут выдворить из страны пребывания, но занимаемая этим человеком должность останется закрепленной за тем же органом разведки, за которым она закреплена уже 50 или 100 лет", – подчеркнул Жирнов.

Вскоре туда же приедет такой же разведчик. Формально, контрразведка знает об этом, но неформально ей следует за этим понаблюдать и убедиться, что этот человек действительно занимается разведывательной деятельностью и собрать доказательства для суда.

"Или хотя бы сделать ноту. И это занимает некоторое время. И когда эти доказательства собраны, они просто ждут нужного момента, чтобы это все реализовать. Так поступила и Германия", – сказал он.

Бывший сотрудник КГБ предполагает, что другие страны также ждут подходящего момента, но, возможно, пока не хотят обострять отношения.

"Удар" по Кремлю

Это бьет по Кремлю, ведь это прежде всего бьет по престижу. В России 30% сотрудников дипломатических учреждений являются кадровыми сотрудниками внешней разведки,

– рассказал Сергей Жирнов.

А все остальные российские дипломаты – это агентура российских шпионов. То есть люди, которые им добровольно помогают.

"То есть из российского посольства можно высылать любого человека. Если даже вы сами не знаете, за что вы его высылаете, он знает, поэтому ему ничего доказывать не надо", – добавил он.

Выдворение российских дипломатов из Германии