С "Москвы" в Севастополь доставили 14 моряков: судьба остальных 496 неизвестна

С российского крейсера "Москва" в оккупированный Севастополь доставили 14 моряков. Что случилось с сотнями других – об этом пока ничего не известно.

Об этом на своей фейсбук-странице сообщил журналист Роман Цымбалюк. Раньше он был единственным украинским журналистом в России, но в январе 2022 года вернулся в Киев из-за угрозы личной безопасности.

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На борту могли находиться 510 человек

По словам Цымбалюка, 14 апреля около 10:00 в оккупированный Севастополь прибыли 14 моряков с атакованного украинскими защитниками судна, в частности – начальник его медицинской службы.

"Военные прибыли к причалу на скоростном катере, где их уже ждали машины скорой помощи. Судьба остальных 496 членов экипажа неизвестна", — отметил он в сообщении.

Что произошло с крейсером "Москва"

Вечером 13 апреля в сети появилась информация о том, что на российском крейсере вспыхнул пожар. Это признали и в проклемлевских СМИ. Впрочем, причины инцидента не называли. Уже на следующий день в ВСУ официально заявили, что в "Москву" попала украинская ракета "Нептун". Это повлекло за собой серьезные повреждения.

По словам бывшего заместителя начальника штаба ВМС Украины Андрея Рыженко, больше таких крейсеров в российском флоте нет. В то же время, издание Forbes пишет, что "Москва" стала самой дорогой российской техникой, которую уничтожили ВСУ.

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