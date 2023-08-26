Из порта Одессы вышло второе судно после остановки "зернового соглашения"

Из порта Одессы сегодня, 26 августа, вышел балкер PRIMUS. Судно находилось в украинском порту с начала полномасштабного вторжения России.

Об этом сообщил руководитель проекта "Института Черноморских Стратегических исследований" Андрей Клименко. Балкер PRIMUS стал вторым судном, вышедшим из порта Одессы после остановки "зернового соглашения".

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Как отмечает Клименко, судно идет в порт Варна в Болгарии. Вероятное время прибытия – 27 августа.

Выводит балкер из Одесского порта лоцманский катер PB LOTSMAN MAZHARA.



Балкер PRIMUS вышел из акватории Одесского порта / Фото из фейсбука Андрея Клименко

Актуально об экспорте зерна

10 августа Украина объявила новые временные маршруты для торговых судов, следующих в/из черноморских морских портов Украины.

ВМС ВСУ отметили, что на протяжении всех маршрутов сохраняется военная угроза и минная опасность России.

17 июля Россия вышла из зерновой сделки, по которой обязывалась не препятствовать экспорту украинского зерна, и угрожает рассматривать все гражданские суда как потенциальные военные цели.

После этого оккупанты неоднократно обстреливали украинские порты и зернохранилища.

. Балкер PRIMUS прибыл в Одессу еще 20 февраля 2022 года.