Россия освободила 10 иностранных военнопленных, самолет с ними в Саудовской Аравии, – СМИ
Источник:Reuters
Россия освободила иностранных военнопленных, захваченных в Украине. В среду 21 сентября самолет с ними приземлился на территории королевства.
Как сообщило министерство иностранных дел Саудовской Аравии, освобождение произошло через посредство наследного принца Мохаммеда бин Салмана. Иностранных граждан отправят на родину.
Важно У россиян больше пленных, чем у нас, но фонд значительно пополнился, – Зеленский
Что известно о военнопленных
Освобождение иностранцев, которых россияне захватили в Украине, произошло при посредничестве принца Саудовской Аравии. Так, по данным Saudi Press Agency (SPA), из плена вернулись граждане:
- США – 2 граждан,
- Великобритании – 5,
- Швеции – 1,
- Хорватии – 1,
- Марокко – 1.
Для освобождения и возвращения домой военнопленных наследный принц Саудовской Аравии был в прямом контакте с кремлем и Украиной.
Соответствующие органы власти Саудовской Аравии приняли и передали их из россии в королевство и способствуют процедурам для их соответствующих стран,
— сообщают СМИ.
Киев договорился обменять еще 200 военнопленных
Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган отметил, что Украина и россия договорились обменять 200 пленных военных. Он считает, что благодаря этому "будет сделан значительный шаг вперед".
По договоренности сторон будет обменено 200 заложников,
– заявил турецкий лидер.
Также он подчеркнул, что вторжение россии в Украину не может быть оправдано, и что Украина должна вернуть все свои земли, которые оккупировала страна-агрессор.