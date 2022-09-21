Россия освободила 10 иностранных военнопленных, самолет с ними в Саудовской Аравии, – СМИ

Россия освободила иностранных военнопленных, захваченных в Украине. В среду 21 сентября самолет с ними приземлился на территории королевства.

Как сообщило министерство иностранных дел Саудовской Аравии, освобождение произошло через посредство наследного принца Мохаммеда бин Салмана. Иностранных граждан отправят на родину.

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Что известно о военнопленных

Освобождение иностранцев, которых россияне захватили в Украине, произошло при посредничестве принца Саудовской Аравии. Так, по данным Saudi Press Agency (SPA), из плена вернулись граждане:

США – 2 граждан,

Великобритании – 5,

Швеции – 1,

Хорватии – 1,

Марокко – 1.

Для освобождения и возвращения домой военнопленных наследный принц Саудовской Аравии был в прямом контакте с кремлем и Украиной.

Соответствующие органы власти Саудовской Аравии приняли и передали их из россии в королевство и способствуют процедурам для их соответствующих стран,

— сообщают СМИ.

Киев договорился обменять еще 200 военнопленных

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган отметил, что Украина и россия договорились обменять 200 пленных военных. Он считает, что благодаря этому "будет сделан значительный шаг вперед".

По договоренности сторон будет обменено 200 заложников,

– заявил турецкий лидер.

Также он подчеркнул, что вторжение россии в Украину не может быть оправдано, и что Украина должна вернуть все свои земли, которые оккупировала страна-агрессор.

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