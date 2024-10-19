95 защитников вернули из плена: Прокопенко сказал, скольких азовцев обменяли

Из российского плена удалось вернуть 95 украинских защитников. Часть возвращенных защищала Мариуполь 2,5 года назад.

Командир бригады "Азов" Денис Прокопенко написал, что во время тяжелых боев такие новости придают личному составу 12 бригады "Азов" сил и поднимают боевой дух.

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Что рассказал Прокопенко о возвращении азовцев

В Украину из российского плена вернулись еще 34 военнослужащих "Азова". Эти воины 86 дней обороняли Мариуполь, по приказу вышли с территории "Азовстали" и провели в российском плену 2,5 года. Благодаря бойцам Мариупольского гарнизона, Украина выдержала первый удар весной 2022 года,

– рассказал "Редис".

Он также поздравил защитников на родной земле и поблагодарил за стойкость и верность Родине.

"Личный состав бригады с нетерпением ждал каждого из вас и делал все возможное, чтобы пополнить обменный фонд пленными россиянами", – рассказал командир бригады "Азов".

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Денис Прокопенко добавил, что в российском плену остаются еще 900 бойцов "Азова", поэтому сейчас общая задача – вернуть каждого.