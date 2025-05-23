"Наконец-то дома": из плена вернули отца девушки, которая выжила под завалами дома в Запорожье
- 23 мая Украина вернула из российского плена 390 человек, в том числе 270 военных и 120 гражданских.
- О возвращении отца написала Анна Куприенко, выжившая после российского ракетного удара по Запорожью в 2023 году.
В пятницу, 23 мая, в рамках обмена военнопленными между Украиной и Россией домой вернули отца Анны Куприенко. Девушка вместе с мужем выжила во время российского ракетного удара в 2023 году.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное. Сегодня состоялся первый этап обмена в рамках формата "1000 на 1000".
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Из плена вернули отца Анны Куприенко
Украина вернула из российского плена 390 человек – 270 военных и 120 гражданских. Это бойцы, которые защищали нашу землю на Донецком, Луганском, Запорожском, Харьковском, Херсонском направлениях, а также в Черниговской, Сумской и Киевской областях.
В день морской пехоты после более чем 3 лет плена мой папа наконец дома,
– написала Анна Куприенко в Instagram.
Напомним, ночью 2 марта 2023 года оккупанты ударили по центру Запорожья ракетой С-300. Тогда пострадала многоэтажка, разрушены 3 – 5 этажи. Спасатели достали из-под завалов 11 человек, в частности супругов Анны Куприенко и Юрия Федирко.