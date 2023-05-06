Из плена вернули участника миссии по эвакуации раненых из "Азовстали" и поженившуюся там пару
В результате обмена 6 мая удалось вызволить из плена еще 45 украинских защитников. В частности, домой вернулись участник миссии по эвакуации раненых из "Азовстали" и пара, которая там поженилась.
Домой вернулись 42 защитника и три защитницы "Азовстали" из НГУ. Десять военных принадлежат к офицерскому составу, а 35 – к рядовому и сержантскому.
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Из плена освободили участника миссии по эвакуации раненых из "Азовстали"
В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными рассказали, что многие из уволенных сегодня военнослужащих имеют ранения и серьезные проблемы со здоровьем. В Украине им предоставят всю необходимую помощь – бойцы пройдут реабилитацию и получат все социальные выплаты и денежное обеспечение.
За защиту своей земли враг пытался провести над частью защитников судилища. В нарушение всех требований международного гуманитарного права украинским военным угрожали длительные сроки заключения,
– говорится в сообщении.
45 защитников "Азовстали" вернулись домой: видео
В частности, удалось освободить участника легендарной "вертолетной" миссии ГУР МО по эвакуации раненых из "Азовстали". Эвакуационный вертолет, в котором находился воин, сбили, но войн сумел выжить.
"Трудно раненному, ему угрожали так называемым "судом". Теперь военнослужащий пройдет курс лечения и реабилитации", - добавили в КШПТ.
Из неволи также вернулась молодая пара, обручившаяся на "Азовстали" и медик, который уже был в плену оккупантов после Широкинской операции в 2015 году. Тогда боец пробыл в плену более 2 лет, а после увольнения снова пошел служить. Защитник повторно попал в плен, защищая Мариуполь и "Азовсталь" от захватчиков.
"Дышит воздухом воли также ветеран афганской войны, 56-летний главный сержант, получивший ранение на Майдане, прошел АТО, ООС и отражал полномасштабную агрессию раш*стского врага", – говорится в сообщении.
В КШППВ подытожили, что Украина продолжает сложную работу по возвращению из вражеского плена всех военнослужащих.
Украина вернула еще 45 защитников и защитниц / Фото КШППВ