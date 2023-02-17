"Я счастлива": собратья "Пташки" из Азовстали вернулись из российского плена

Украина возвращает из плена своих граждан. Во время последнего обмена освободили еще двоих собратьев Екатерины Полищук – "Пташки" из "Азовстали".

Так, "Пташка" опубликовала 2 фото с собратьями. Она счастлива, что ребята наконец-то дома.

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Еще два фото, которые я наконец-то могу опубликовать. Я счастлива, близкие собратья наконец-то дома!

– подчеркнула девушка.

Одного из бойцов, Михаила Ротару, "Пташка" поблагодарила за то, что неоднократно спасал ее жизнь. Она призналась, что жива благодаря ему.



"Пташка" с побратимом / Фото из инстаграма Екатерины

Екатерина отметила, что с другим побратимом они пережили много всего – это ее друг.

"Голова к голове в блиндаже, один чай на двоих, один лучший друг… ты дома", – написала "Пташка".



Друг Екатерины / Фото из инстаграма

Последний обмен пленными: что известно