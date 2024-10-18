Из плена вернулся боец "Азова" и один из защитников Мариуполя Сергей Алексеевич

Из российского плена 18 октября вернулся боец "Азова" Сергей Алексеевич. Военный был одним из защитников Мариуполя.

Об этом сообщила его жена Мария на своей странице в соцсети Х. Защитник находился в российском плену более 2 лет.

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Что известно о возвращении Сергея Алексеевича из плена

О возвращении Сергея Алексеевича из российского плена на родину его жена Мария написала в 22:33 18 октября. В заметке женщина трогательно написала, насколько она рада этому долгожданному возвращению защитника.

Мой любимый вернулся из плена!

– написала она.

Военный был защитником Мариуполя и завода "Азовсталь". 16 мая 2022 года он вместе с другими защитниками сложил оружие, сбросил амуницию и покинул территорию Азовстали. В июле 2022 года в колонии, где содержали Мариупольский гарнизон, в том числе и Сергей Алексеевич, прогремел взрыв. Военный выжил, но получил ранения. Об этом жена защитника узнала из сюжета, который сделали российские журналисты.

Мария рассказывала "Медийной инициативе за права человека", что Сергей еще до полномасштабного вторжения вступил в ряды “Азова”, где совмещал военную подготовку с обучением на психолога.

Несмотря на многочисленные видео из плена и свидетельства освобожденных собратьев, Сергей более года не имел статуса военнопленного, даже после того, как пострадал в Еленовской колонии. Все это время он имел статус пропавшего без вести. Только в июне 2023 года этот статус изменили на "военнопленный".

К слову, 18 октября также стало известно и о возвращении из российского плена украинского правозащитника и журналиста Максима Буткевича. Он вместе с собратьями попал во вражеский плен в Луганской области в июне 2022 года.