Полгода неволи: из плена вернулся журналист Евгений Шибалов

9 января 2023, 23:40
Читати новину українською

Источник:

Станислав Федорчук

Из российского плена освободили журналиста Евгения Шибалова. Он пошел добровольно на войну еще в первые дни полномасштабного вторжения в феврале.

Шибалов был в плену в полгода. Он вернулся в последний день 2022 года.

Читайте также Возвращение из плена украинских защитников: СБУ показала эксклюзивные кадры

Что известно о Евгении Шибалове

Муж родом из Донецка. Ранее он работал журналистом "Зеркала недели". Воевал в составе местной терробороны. Попал в русский плен на бахмутском направлении.

Шибалов также известен в Донбассе как проукраинский активист. Еще в 2014 году пророссийски настроенные местные жители разбили голову во время митинга за единство Украины.

В январе 2015 боевики захватили журналиста в плен в Донецке, но на следующий день отпустили.


Евгений Шибалов / Фото с твиттера Станислава Федорчука

Обмены пленными: последние новости

  • В канун Нового года состоялся масштабный обмен пленными между Украиной и Россией 31 декабря 2021 домой вернулись 140 украинцев. В частности, 82 бойца Вооруженных Сил, 15 бойцов Теробороны, 22 нацгвардейца, 11 военнослужащих Военно-морских сил и 10 пограничников.
  • В воскресенье 8 января Украине удалось вернуть из плена еще 50 своих защитников. В частности, 33 офицера и 17 рядовых и сержантов.

Автор: Ольга Музика