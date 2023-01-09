Полгода неволи: из плена вернулся журналист Евгений Шибалов

Из российского плена освободили журналиста Евгения Шибалова. Он пошел добровольно на войну еще в первые дни полномасштабного вторжения в феврале.

Шибалов был в плену в полгода. Он вернулся в последний день 2022 года.

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Что известно о Евгении Шибалове

Муж родом из Донецка. Ранее он работал журналистом "Зеркала недели". Воевал в составе местной терробороны. Попал в русский плен на бахмутском направлении.

Шибалов также известен в Донбассе как проукраинский активист. Еще в 2014 году пророссийски настроенные местные жители разбили голову во время митинга за единство Украины.

В январе 2015 боевики захватили журналиста в плен в Донецке, но на следующий день отпустили.



Евгений Шибалов / Фото с твиттера Станислава Федорчука

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