Из-под стражи освобождают бывших военных, они идут защищать Украину. Однако объясняют, что во внимание принимают ряд факторов.

Соответствующую информацию изданию подтвердил прокурор офиса генерального прокурора Андрей Синюк. Это случилось 27 февраля – на четвертый день войны, которую Россия начала против Украины.

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Андрей Сенюк пояснил, что в каждом отдельном случае вопрос согласовывают, учитывая различные факторы. В частности обращают внимание на:

боевой опыт;

заслуги перед государством;

искреннее раскаяние.

В частности, уже отправился на боевые задания осужденный за организацию нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк Сергей Торбин. Также ему разрешили взять в подразделение еще с десяток людей, которых он также выбрал из ныне осужденных,

– говорится в сообщении.

В частности прокурор Офиса генпрокурора рассказал, что:

"уже отправился на боевые задания осужденный за организацию нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк Сергей Торбин. Также ему разрешили взять в подразделение еще с десяток людей, которых он также выбрал из ныне осужденных;

бывший военный 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ Дмитрий Балабуха, который осужден за убийство гражданского на остановке, также уволен на время войны и уже несет службу".

Более того, Андрей Синюк рассказал, что заявление на участие в боевых действиях написали:

бывший командир батальона "Торнадо" Руслан Онищенко;

комбат "Донбасса" Семен Семенченко.

"И вопрос по ним еще согласовывается", – пояснил Синюк.

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