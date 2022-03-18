Из-под завалов разрушенного Драмтеатра в Мариуполе продолжают спасать людей

Российские оккупанты целенаправленно уничтожили Драматический театр в самом центре Мариуполя еще 16 марта. Через два дня, 18 числа, из-под завалов разрушенного здания продолжают вытаскивать людей.

Данных о погибших пока нет. Но есть пострадавшие – информацию о них постоянно уточняют. Ранее сообщали об одном раненом человеке

Актуально Под завалами театра в Мариуполе – еще сотни людей: несмотря на обстрелы, их будут спасать

Спасатели и дальше разбирают завалы

В момент бомбежки в Мариупольском драмтеатре находилось до тысячи человек. В основном это женщины, дети и пожилые люди. Все они укрывались в подвальном помещении театра от непрерывных обстрелов.

Из-за постоянных авианалетов и боевых действий в пределах Мариуполя завалы начали разбирать не сразу. Первыми на помощь своим землякам пришли обычные мариупольцы.

Они в редкие минуты относительного затишья оперативно подходили к месту разрушенного театра и спасали оказавшихся в ловушке.

Кстати Работники СБУ, разбиравшие завал в драмтеатре Мариуполя, попали под обстрел

Обстрел драмтеатра в Мариуполе: главное

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