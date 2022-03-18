Из-под завалов разрушенного Драмтеатра в Мариуполе продолжают спасать людей
Источник:телеграмм Мариупольского горсовета
Российские оккупанты целенаправленно уничтожили Драматический театр в самом центре Мариуполя еще 16 марта. Через два дня, 18 числа, из-под завалов разрушенного здания продолжают вытаскивать людей.
Данных о погибших пока нет. Но есть пострадавшие – информацию о них постоянно уточняют. Ранее сообщали об одном раненом человеке
Актуально Под завалами театра в Мариуполе – еще сотни людей: несмотря на обстрелы, их будут спасать
Спасатели и дальше разбирают завалы
В момент бомбежки в Мариупольском драмтеатре находилось до тысячи человек. В основном это женщины, дети и пожилые люди. Все они укрывались в подвальном помещении театра от непрерывных обстрелов.
Из-за постоянных авианалетов и боевых действий в пределах Мариуполя завалы начали разбирать не сразу. Первыми на помощь своим землякам пришли обычные мариупольцы.
Они в редкие минуты относительного затишья оперативно подходили к месту разрушенного театра и спасали оказавшихся в ловушке.
Кстати Работники СБУ, разбиравшие завал в драмтеатре Мариуполя, попали под обстрел
Обстрел драмтеатра в Мариуполе: главное
- Оккупанты 16 марта сбросили сверхмощную бомбу на драмтеатр Мариуполя. Там находилась почти сотня человек.
- Нардеп Сергей Тарута заявил, что после атаки на драмтеатр Мариуполя бомбоубежище выдержало удар. По меньшей мере, 130 человек вышли живыми.
- Орков не остановила даже большая надпись "Дети", которая была перед фасадом театра. В "Азове" считают, что это стало основной целью для вражеских бомбардировщиков.
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