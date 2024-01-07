Спасатели извлекли тело ребенка из-под завалов в Покровском районе: поиски продолжаются

Спасатели 7 января вытащили тело погибшего ребенка из-под завалов в селе Ровно Покровского района. В селе и областном центре после российских обстрелов продолжают работу работники ГСЧС.

В течение суток 6 января российские оккупанты по меньшей мере трижды атаковали Покровский район Донецкой области. К сожалению, известно о раненых и погибших.

Новая угроза с неба: какие баллистические ракеты Россия получит от Ирана, какие города Украины под ударом

Последствия обстрела Донбасса

В Покровском районе продолжаются работы по ликвидации российских обстрелов, которые произошли 6 января. В частности, стало известно, что спасатели извлекли тело погибшего ребенка из-под завалов в селе Ровно. На месте разрушенного дома продолжаются аварийно-спасательные работы по поиску 5 человек, из них 2 детей.

В самом городе Покровске на месте двух разрушенных частных жилых домов спасли одного человека. Также работники ГСЧС изъяли тело женщины. Продолжаются аварийно-спасательные работы по поиску 4 человек, из них 2 детей.

Всего в результате обстрела ранены 9 человек. Разобрано 68 тонн разрушенных строительных конструкций. К проведению работ по 2 локациям от ГСЧС привлечены 30 человек личного состава и 5 единиц техники,

– сообщили в ГСЧС.

Ликвидация последствий обстрела Покровска и района / фото ГСЧС

Что известно об атаке на Покровск