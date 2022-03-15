Из Полтавщины в Сумы направляется 100 автобусов: доставят 100 тонн помощи и эвакуируют людей
15 марта 2022 , 11:02Читати новину українською
Источник:телеграм Кирилла Тимошенко
Сумы находятся под обстрелами российских оккупантов. В город с Полтавщины уже выехала помощь.
Российские оккупанты продолжают наступление на Сумщине. Ночью они обстреливают и бомбят города, а днем терроризируют местное население.
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Помощь и эвакуация
Из Лохвицы, что на Полтавщине, в направлении Сум выехало 100 автобусов. Они везут в город 100 тонн гуманитарного груза.
Кроме того, после разгрузки они эвакуируют людей, которые находятся под обстрелами российских оккупантов.
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