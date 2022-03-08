Из Полтавщины в Сумы выехали 35 автобусов, чтобы эвакуировать людей: видео

Сумам наконец-то предоставили "зеленый коридор" для эвакуации гражданских. Для этого из Полтавщины уже отправили 35 автобусов в Сумы.

Глава Полтавской ОГА Дмитрий Лунин подчеркнул, что в колонне для эвакуации населения присутствуют представители Красного Креста и медики.

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Чиновник показал видео с высоты птичьего полета, как в Сумы собираются выезжать автобусы для эвакуации.

Кроме того, в город направили также 20 тонн гуманитарной помощи, в том числе еду и лекарства.

В сети украинцы обнародовали еще одно видео как колонна автобусов едет в сторону Сум.

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко заверил, что начался первый этап эвакуации из Сум. Люди уже стали занимать места в автобусах. Первые желающие уехать – иностранцы.

Ранее о "зеленом коридоре" для Сум сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. Она отметила, что это официально согласовало минобороны России. Гумкоридор будет действовать 8 марта с 9:00 до 21:00.