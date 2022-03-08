Голова Полтавської ОДА Дмитро Лунін наголосив, що в колоні для евакуації населення присутні представники Червоного Хреста та медики.

До теми У Сумах почався перший етап евакуації: люди сідають в автобуси

Чиновник показав відео з висоти пташиного польоту, як до Сум збираються виїжджати автобуси для евакуації.

З Полтавщини до Сум виїхали 35 автобусів, щоб евакуювати людей:



Окрім того, в місто направили також 20 тонн гуманітарної допомоги, зокрема їжу та ліки.

В мережі українці оприлюднили ще одне відео, як колона автобусів їде в сторону Сум.



Додамо, що заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко запевнив, що розпочався перший етап евакуації з Сум. Люди вже почали займати місця в автобусах. Перші охочі виїхати – іноземці.

Раніше про "зелений коридор" для Сум повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Вона зазначила, що це офіційно погодило міноборони Росії. Гумкоридор діятиме 8 березня з 9:00 по 21:00.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!