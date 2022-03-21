Из поселков на Киевщине снова отправят эвакуационные автобусы: откуда будут вывозить людей

Украинские власти продолжают эвакуацию людей на Киевщине, где продолжается бомбардировки от оккупантов. Так утром, 21 марта, будет несколько направлений для эвакуации местными автобусами.

Глава МинВОТ Ирина Верещук во время утреннего брифинга 21 марта рассказала, что людей продолжают эвакуировать из сел Киевщины, передает 24 канал.

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Из каких населенных пунктов эвакуируют людей

Из поселка Большая Дымерка в Бровары

Место сбора: дом сельсовета по улице Бобрицкая, 1. Автобусы для эвакуации будут отправлены из Броваров.

Из поселка Ворзель в поселок Белогородка

Место сбора – улица Садовая, 13. Автобусы для эвакуации будут отправлены из Белогородки.

Из города Буча в поселок Белогородка

Место сбора – улица Энергетиков, 12. Автобусы для эвакуации будут отправлены из Белогородки.

Из села Козаровичи в город Вышгород

Место сбора – тренинговый центр Управления полиции. Автобусы для эвакуации будут отправлены из Вышгорода.

Брифинг Ирины Верещук за 21 марта:



К слову, власти пытаются организовать эвакуацию людей из Мариуполя. Утром, 21 марта, из Запорожья отправилась очередная колонна автобусов в Мариуполь. Их основная цель – вывезти местных из-под обстрелов оккупантов.