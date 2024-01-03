Дроны не только уничтожают врага: ВСУ с помощью БПЛА спасли бойца из российского плена

Дроны стали неотъемлемой частью полномасштабной войны. С их помощью украинские защитники не только уничтожают врага, но и спасают собратьев из российского плена.

Невероятной историей спасения поделились в пресс-службе бригады. Там отметили, что инцидент произошел на участке фронта, контролируемом врагом.

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Спасли из плена связанного украинского защитника

Как рассказали в пресс-службе, враг штурмовал позиции украинских защитников, и противнику удалось зайти в траншею, где находились бойцы ВСУ. Этот участок был очень опасным, ведь с него открывался выход на фланг позиций украинских военных. Тогда бойцы 95-й бригады ДШВ решили запустить 3 экипажа дронов, чтобы помочь соседнему подразделению.

Операторы дронов успешно ликвидировали оккупантов, сбросив с БПЛА взрывчатку. Тогда один из военных с позывным "Кевином" заметил, что в траншее сидит связанный украинский военный. Очевидно, русские захватили его в плен во время штурма. Оператор дрона сориентировался и начал привлекать внимание бойца – он мелькал огоньками на "Мавике".

Парень на земле сориентировался, понял, что это свои и начал идти за нашим дроном. Когда мы так выводили нашего собрата, то встретился еще один уцелевший оккупант. Россиянин не видел нашу "птичку", на которой еще была одна граната, начал руками махать украинскому солдату, мол, вернись. Тогда "Кевин" сбросил на оккупанта гранату и затрехсотил его, и дальше продолжил выводить побратима в его подразделение,

– рассказал командир группы беспилотных систем "Шериф".

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