Из Северодонецка эвакуировали раненых мирных жителей: волнующее видео полиции

Россияне беспощадно бьют по мирным украинцам. Но не из каждого региона их удается эвакуировать и предоставить необходимую помощь.

Но наши отважные полицейские прилагают максимум усилий, чтобы помочь людям и забрать их в безопасное место. Да, им удалось эвакуировать раненых мирных жителей из Северодонецка.

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Рискуют жизнью, но спасают людей

Этот город в Луганской области сейчас является эпицентром кровавых боевых действий в Луганской области. Российские кафиры бросили все силы и самое тяжелое оружие для того, чтобы захватить этот форпост и выдать за "победу". Но больше всего от этого страдают мирные жители.

В Национальной полиции Украины сообщили, что спецназовцы полиции Луганщины, рискуя жизнью, спасают жизнь граждан.

Эвакуация мирных раненых людей из Северодонецка: смотрите видео

Так, 29 мая работникам батальона полиции особого назначения удалось эвакуировать пятерых мирных жителей города Северодонецка. Они пострадали из-за артиллерийских обстрелов города, которые производили российские войска.

Все раненые получили к медицинской помощи и уже находятся в больницах в Донецкой области. Люди благодарят полицейских за спасение. Один из эвакуированных рассказал, что его ранило, когда он с семьей готовился. Удар пришелся в спину. Мать пошла звать на помощь, но, к сожалению, погибла.

Ситуация в Северодонецке

Город 29 мая отмечал годовщину своего основания . Из-за штурма русских оккупантов вместо празднований жители Северодонецка вынуждены были прятаться в подвалах. Ведь за этот город сейчас идут самые жестокие и тяжелые бои. Враг обстреливает его, как и всю Луганщину, почти круглосуточно. Но ВСУ надежно держат оборону и не дают россиянам идти дальше.

Президент Владимир Зеленский упомянул о Северодонецке в своем обращении за 29 мая. По его словам, Россия подошла слишком близко к нему. Слишком значительные силы собрала на нашем Донбассе. Слишком подготовилась к наступлению там. В Северодонецке полностью разрушена критическая инфраструктура. Повреждены 90% домов, более двух третей жилого фонда – разрушены до основания. Город не имеет связи. Но Украина делает все, чтобы сдержать россиян.

Несмотря на все попытки штурма и захвата города, он находится под украинским флагом. А в районе населенного пункта Боброво возле Северодонецка враг даже нес потери и отходил на ранее занятые позиции. Силами штурмовой авиации нанес авиационные удары в районе Устиновки.

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