У меня двигалась только одна рука, – пилот сбитого вертолета рассказал, как попал в плен

Командир экипажа Ми-8 Алексей Чиж в начале полномасштабной войны вместе с побратимом попал в плен. Они были единственными, кто выжил после сбития группы вертолетов. Под обстрелами оккупанты везли их в Россию в одной из трех бронемашин, которые транспортировали раненых. Две из них подорвались.

Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал летчик армейской авиации Сухопутных войск ВСУ Алексей Чиж. Он поделился, что тогда думал, что российская машина, в которой его лежачего перевозили, тоже подорвется.

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Воспоминания о сбитии Ми-8

В начале широкомасштабного вторжения, 8 марта, Алексей Чиж вместе с собратьями выполняли полет в составе четырех вертолетов, он был на ведущем – первом. Украинским пилотам нужно было уничтожить скопление вражеской техники в районе населенного пункта Старая Басань (Черниговская область).

Приближаясь к нему, экипаж понял, что где-то рядом идут бои. В то время линия боестолкновения была довольно динамичной. Алексей Чиж приказал своему экипажу усилить осмотрительность.

Поскольку мы их не видели, то продолжали выполнять полет. Когда мы поняли, что действительно вокруг нас есть россияне, нас начали обстреливать со всех сторон, а до цели оставалось 10 – 20 секунд, мы приняли решение все-таки выполнить стрельбу по ней, а возвращаться по другому маршруту,

– рассказал Чиж.

Летчики успешно выполнили задание и на обратном пути противник сбил их вертолеты: три из четырех. Выжили из шести военных только Алексей и его побратим Иван Пепеляшко.

"У нас не было возможности посадить вертолет, это был щелчок слева и потом я уже был на земле, ничего не успел и почувствовать", – вспоминает летчик армейской авиации.

Как в мыслях прощался с жизнью

Очнувшись после сбития, Алексей Чиж начал звать свой экипаж. Никто не откликнулся. Он стал искать телефон, найдя его, передал координаты своего местонахождения. Летчик рассказал, что был в шоковом состоянии и не мог различить где сон, а где реальность.

Алексей Чиж несколько раз терял сознание, потом приходил в себя. Впоследствии услышал шум техники и увидел военных с красными повязками, это были российские оккупанты. В тот момент пытался закопать телефон и не помнит, успел ли это сделать.

"Сначала они подошли к Ивану. Это были подготовленные бойцы, вероятно, что группа спецназначения. Они нас обыскали, мне сказали встать, но я не мог, у меня двигалась только одна рука. Они оказали мне первую медицинскую помощь, отправили в импровизированный медпункт, который оборудовали на базе нашей школы", – озвучил летчик.

Когда оккупанты перевозили Алексея и его собрата в Россию, их машина, как вспоминает летчик, могла подорваться как предыдущие две. Во время движения к ним подсадили раненых на фронте бурятов.

Там было четверо лежачих, я с Иваном и еще двое раненых, один украинский гражданский, второй – вероятно россиянин. Когда после подрыва второй машины к нам подсело десять бурятов, я понял, что наша машина – третья и может быть следующей,

– озвучил Чиж.

Тогда летчик подумал, что лучше бы остался возле своего сбитого вертолета, потому что в случае подрыва этого российского броневика, в котором его везли в Россию, вряд ли кто-то нашел бы потом его тело. Алексей Чиж поделился, что тогда предположил, что его тело отправят во вражескую страну и непонятно кому отдадут. Он подытожил, что эмоции в тот период его переполняли.

Для пилотов несколько раз меняли место содержания, в конце концов россияне доставили их в СИЗО города Курск, где они находились в камере еще с восемью украинскими офицерами. В апреле 2022 года с помощью ГУР МО Украины Алексея Чижа и Ивана Пепеляшко удалось освободить из российского плена.