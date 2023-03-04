В Германию прибыли 90 БТР Stryker для Украины: захватывающее видео

Американские бронированные машины Stryker в субботу, 4 марта, прибыли в Германию. Уже оттуда их направят непосредственно в Украину.

Соответствующее видео появилось в сети. Авторы ролика отмечают, что 90 американских боевых машин Stryker прибыли в Германию и уже спешили в Украину.

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Основные характеристики этой техники

Бронетранспортер Stryker – восьмиколесная полноприводная бронемашина, предназначенная для доставки пехоты в поле боя и непосредственной ее огневой поддержки. Эти боевые машины являются основным вооружением бригадных боевых групп армии США, сформированных в начале 2000-х годов.

Разработчики бронемашины охарактеризовали свое детище довольно просто: б оевая бронированная машина Stryker, может работать в снегу, грязи и песке.

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Общие характеристики:

Длина – 6394 миллиметров;

Ширина – 2667 миллиметров;

Высота – 2170 миллиметров;

Клиренс – 500 миллиметров;

Боевая масса – 17,2 тонны;

Скорость по трассе – 97 километров в час;

Запас хода (по трассе) – 531 километр.

Интересно, что БТР Stryker получил свое название в честь двух американских военнослужащих: Стюарта и Роберта Страйкера. Они отличились и погибли во время Второй мировой войны и во Вьетнаме соответственно.

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В рамках нового пакета военной помощи Украина получит от США: