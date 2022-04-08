Из Сумщины выгнали все российские войска: Живицкий объяснил отдельные взрывы в области

Территория Сумской области полностью освобождена от российских захватчиков. Но пока регион остается опасным, ведь здесь надо разминировать большую площадь.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий. Он отметил, если местные жители слышат многочисленные взрывы – это результат работы работников ГСЧС, в частности взрывотехников.

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Взрывотехники обезвреживают боеприпасы

Обезвреживают боеприпасы, которые оставили российские военные на нашей земле. Территория области не безопасна. Очень много заминированных и необследованных участков,

– подчеркнул Живицкий.

Глава ОВА призвал людей не съезжать на обочину и не пользоваться лесными дорогами. Также опасно подходить к уничтоженной технике и тем местам, где стояли оккупанты.

Живицкий согласился, что населенные пункты после того как здесь побывали россияне, выглядят ужасно. Однако сначала следует разминировать территорию, а потом убирать.

Смотрите фото из Сумской области / Фото Дмитрия Живицкого:

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