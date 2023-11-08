СБУ задержала организатора нелегального трафика и двух его подельников. По данным следствия, организатором "схемы" оказался коммерсант из Харькова, передает 24 Канал.

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СБУ задержала преступников

Преступники хотели незаконно продать азиатским заказчикам партию комплектующих к авиадвигателям на сумму почти 2,5 миллиона гривен. Как отметили в СБУ, ранее эти запчасти украли из промышленного гиганта "Мотор Сич". Предприятие находится в Запорожье.

Для доставки продукции "партнерам" дельцы планировали вывезти ее за пределы Украины со скрытием от таможенного контроля,

– говорится в сообщении СБУ.

К тому же, таким образом злоумышленники хотели вывезти из Украины радиолокационный блок для истребителей МиГ-29. Его используют для распознавания самолетов в режиме "свой-чужой" системой ПВО.

По какой "схеме" работали злоумышленники

Одного из дельцов сотрудники СБУ задержали в Одесской области "на горячем". Мужчина пытался переправить авиапродукцию в одну из стран Восточной Азии через непризнанное Приднестровье. Он спрятал товар в технологических полостях собственного автомобиля.

Для поиска иностранных "клиентов" организатор международного канала нелегального вывоза запчастей размещал "рекламные" объявления о продаже авиакомплектующих на специализированных интернет-ресурсах.

Дельцы продавали запчасти к МиГ-29 за границу / Фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины во время обысков дома у злоумышленников изъяли большое количество агрегатов к авиационной технике украинского производства, подготовленных к вывозу за границу.

На основании собранных улик следователи СБУ сообщили трем задержанным о подозрении. В настоящее время продолжается расследование с целью привлечения к ответственности других участников незаконной деятельности, в том числе лиц, причастных к хищению авиапродукции с заводов.

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