СБУ затримала організатора нелегального трафіку і двох його спільників. За даними слідства, організатором "схеми" виявився комерсант з Харкова, передає 24 Канал.

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СБУ затримала злочинців

Злочинці хотіли незаконно продати азійським замовникам партію комплектуючих до авіадвигунів на суму майже 2,5 мільйони гривень. Як зазначили у СБУ, раніше ці запчастини викрали з промислового гіганта "Мотор Січ". Підприємство розташоване в Запоріжжі.

Для доставлення продукції "партнерам" ділки планували вивезти її за межі України з приховуванням від митного контролю,

– йдеться у повідомленні СБУ.

До того ж у такий спосіб зловмисники хотіли вивезти з України радіолокаційний блок для винищувачів МіГ-29. Його використовують для розпізнання літаків у режимі "свій-чужий” системою ППО.

За якою "схемою" працювали зловмисники

Одного з ділків співробітники СБУ затримали в Одеській області "на гарячому". Чоловік намагався переправити авіапродукцію до однієї з країн Східної Азії через невизнане Придністров'я. Він заховав товар у технологічних порожнинах власного авто.

Для пошуку іноземних "клієнтів" організатор міжнародного каналу нелегального вивезення запчастин розміщував "рекламні" оголошення про продаж авіакомплектуючих на спеціалізованих інтернет-ресурсах.

Ділки продавали запчастини до МіГ-29 за кордон / Фото: СБУ

Співробітники Служби безпеки України під час обшуків вдома в зловмисників вилучили велику кількість агрегатів до авіаційної техніки українського виробництва, підготовлених до вивезення за кордон.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили трьом затриманим про підозру. Наразі триває розслідування з метою притягнення до відповідальності інших учасників незаконної діяльності, зокрема осіб, які причетні до розкрадання авіапродукції з заводів.

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