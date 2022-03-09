Из "ватников" в патриоты: задержали титушек из медведчуковской охранной фирмы "Шторм"

Задержанные титушки, еще недавно работавшие в медведчуковской охранной фирме "Шторм", сегодня радостно называют своего экс-шефа ху*м и произносят "Слава Украине!".

Быстро переобуться ребят заставило задержание. Об этом свидетельствует видео, опубликованное в телеграм-канале руководителя Центрального штаба Нацкорпуса Максима Жорина "Мосе".

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Титушки Медведчука: видео после задержания

Не один год "Шторм" был прикрытием для сбора пророссийских силовых групп ОПЗЖ. Пока их шеф сбежал, но они все равно все эти дни функционировали в столице.

Сегодня компанию российской агентуры передали правоохранителям.

Позволять им свободно передвигаться по стране во время войны – настоящее преступление,

– говорится в описании к видео.

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