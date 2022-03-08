Из Венгрии приехали 10 грузовиков гумпомощи
Источник:телеграм Виктора Микиты
Российские оккупанты подлой войной создают гуманитарную катастрофу в ряде городов Украины. На помощь Украине пришли западные партнеры, среди которых соседняя Венгрия.
Глава Закарпатской ОВ Виктор Микита проинформировал о получении гуманитарного груза от Венгрии.
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Венгерское правительство передало в Украину 10 грузовиков гуманитарной помощи. Венгрия оказала помощь для поддержки украинских регионов, в которых сейчас очень тяжелая ситуация.
Что передала Венгрия:
- медицинское оборудование;
- продукты питания;
- средства гигиены.
Общая сумма пособия составила 2 миллиарда венгерских форинтов.
Сообщается, что груз как можно быстрее транспортируют в "горячие" точки.
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