Устроили погром и сбежали: в части под Новосибирском массово дезертировали военные

Российские военнослужащие 13 ноября устроили массовый побег из воинской части под Новосибирском. Перед этим они устроили погром.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российское оппозиционное издание "Агентство.Новости".

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Что известно о массовом дезертирстве россиян под Новосибирском

Первым о побеге сообщил глава поселка Коченево в Новосибирской области, где располагалась воинская часть. По словам россиянина, побег совершили 10 военных, которые до этого уже самовольно покидали свои части.

Они уехали из поселка на такси, уточнил чиновник. Позже четырех сбежавших, задержали за пределами Коченевского района.

К вечеру стало известно еще о трех задержанных. Всего в побеге, по данным российских телеграм-каналов, участвовали 12 военных. В то же время предполагается, что участников побега может быть еще больше. Так, сестра одного из военных заявила оппозиционному изданию, что сбежать могли 15 солдат.

Интересно, что ориентировки на семерых военных уже опубликовали ориентировки. Из них российским журналистам стало известно, что трое из этих военных – 35-летний Виктор Сергеев из Хакасии, 24-летний уроженец Красноярского края Александр Богачев и 44-летний Анатолий Серкин из Красноярского края ранее уже были осуждены.

Так, Сергеев был фигурантом уголовных дел о поджоге машины, кражи, а также о применении насилия в отношении представителя власти. Богачев привлекался к ответственности за производство и сбыт наркотиков. Серкина, согласно данным из ориентировок, судили за кражу адаптера передачи сигнала цифрового телевидения и захват заложника.

Почему российские солдаты решили сбежать из воинской части

До своего побега Александр Богачев снял видео, на котором видно, как военные бьют стекла и доски почета в одном из зданий на территории части перед побегом.

То, что происходит Богачев назвал "бунтом". Мать военного рассказала одному из российских изданий, что ее сын получил ранение на войне в Украине и рассчитывал на получение категории годности "Д", которая освобождает от дальнейшей службы в войсках.

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Сначала, по словам собеседницы издания, военных держали в части в Абакане, а потом перевели в Новосибирскую область. Во вторник Багачев, по словам матери, отправил ей видео, в котором рассказал, что его и других военных решили отправить обратно в Украину. Позже мать военного сообщила, что ее сына задержали.

Сергеев после побега заходил на свою страницу в запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте". Он сообщил оппозиционному изданию ASTRA, что "командование части плохо" к ним относилось.

Российский солдат также отметил, что "все соответствующие документы, видео и голосовые сообщения уже были направлены в определенные структуры".

Сестра Серкина сказала российским журналистам, что уже после побега смогла позвонить брату, и он сказал ей, что не участвовал в побеге. В частности, женщина отметила, что действительно сбежали 15 человек, но ее брата "просто приписали к беглецам".

По данным журналистов, это одно из крупнейших дезертирств российских солдат из воинских частей, о которой стало известно публично.