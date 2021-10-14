Из-за абсолютного иммунитета: в России заявили, что Поклонскую не задержат на запрос Украины

Бывшую "прокуроршу" оккупированного Крыма Наталью Поклонскую, которую назначили послом России в Кабо-Верде, не смогут задержать по запросу Украины. Причиной является ее абсолютный дипломатический иммунитет.

Об этом заявила представительница Министерства иностранных дел России Мария Захарова в ответ на намерение Украины инициировать задержание Поклонской. Она отметила, что украинская сторона не сможет применить свое правосудие на территории африканской страны.

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По словам Захаровой, Поклонская является главой дипломатического представительства. Согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях, она обладает "абсолютным иммунитетом" от подобных действий.

В частности, на пути следования туда и обратно. Это тоже все должны понимать,

– заявила представительница МИД России.

Наталья Поклонская после российской оккупации Крыма возглавила местную "прокуратуру". Также ее избрали депутатом Госдумы от партии "Единая Россия".

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