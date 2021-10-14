Из-за абсолютного иммунитета: в России заявили, что Поклонскую не задержат на запрос Украины
Источник:ТАСС
Бывшую "прокуроршу" оккупированного Крыма Наталью Поклонскую, которую назначили послом России в Кабо-Верде, не смогут задержать по запросу Украины. Причиной является ее абсолютный дипломатический иммунитет.
Об этом заявила представительница Министерства иностранных дел России Мария Захарова в ответ на намерение Украины инициировать задержание Поклонской. Она отметила, что украинская сторона не сможет применить свое правосудие на территории африканской страны.
К теме Путин таки отправил Поклонскую в Африку: стала послом в Кабо-Верде
По словам Захаровой, Поклонская является главой дипломатического представительства. Согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях, она обладает "абсолютным иммунитетом" от подобных действий.
В частности, на пути следования туда и обратно. Это тоже все должны понимать,
– заявила представительница МИД России.
Узнайте больше Кулеба пообещал "испортить жизнь" коллаборантке Поклонской
Что этому предшествовало
- В августе стало известно, что кремлевская коллаборантка Наталья Поклонская может возглавить российское посольство в Кабо-Верде. Эта африканская республика расположена на островах в Атлантическом океане.
- Уже в октябре Поклонская все-таки стала послом России в Кабо-Верде. Соответствующее решение подписал Владимир Путин.
- Поклонская отреагировала на указ Путина. Она заявила, что считает эту должность признаком высокого доверия от российского президента.
- В Министерстве иностранных дел Украины уже прокомментировали назначение. Олег Николенко подчеркнул, что Поклонская находится под санкциями Украины, Евросоюза, США, Канады и Японии. Несмотря на это, она не сможет укрыться даже в Африке.
- Россия возмутилась из-за реакции МИД Украины на назначение.