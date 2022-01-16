Из-за агрессии России в отношении Украины: Блинкен поговорил с главой МИД Франции

Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с Жан-Ивом Ле Дрианом. Политики общались о "совместных усилиях по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины".

Разговор состоялся 16 января. Итогами разговора в твиттере поделился Энтони Блинкен.

К теме Блинкен и Боррель пообщались по телефону: говорили об Украине

Блинкен и Ле Дриан обсудили усилия по поддержке Украины

Важный телефонный разговор был сегодня (речь идет о 16 января – 24 канал) с министром иностранных дел Франции Ле Дрианом,

– написал Блинкен.

Политик объяснил, что общались о:

дискуссиях между министрами иностранных дел стран-членов ЕС, которые посвященв продолжающейся российской агрессии против Украины;

совместных усилиях по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Кстати, 15 января Энтони Блинкен общался с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем. Во время разговора они обсудили ситуацию вокруг Украины из-за угрозы российского вторжения, а также координацию своих действий с НАТО и европейскими партнерами из-за российской угрозы.

Коротко о заявлениях Запада из-за агрессии России

14 января Энтони Блинкен заявил, что Запад должен решительно защищать Украину от вторжения России. Политик отметил, что именно от решения этого кризиса зависит будущее международной безопасности.

В случае нападения России на Украину Штаты имеют 18 сценариев развития событий. По словам заместительницы госсекретаря США Виктории Нуланд, – если Кремль все же нападет, то от США и их союзников в ЕС будет серьезный ответ.

В этот же день Евросоюз обнародовал 10 шагов в сфере европейской безопасности и заявил, что готов дать прямой ответ на любую агрессию России.

Какой шанс вторжения России в Украину: ответ Фейгина – смотрите видео

Полный текст публикации Энтони Блинкена

Важный телефонный разговор был сегодня с министром иностранных дел Франции Ле Дрианом о дискуссиях между министрами иностранных дел стран-членов ЕС, которые посвящены продолжающейся российской агрессии против Украины, и о наших совместных усилиях по поддержанию суверенитета и территориальной целостности Украины.