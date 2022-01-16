Розмова відбулась 16 січня. Підсумками розмови у твітері поділився Ентоні Блінкен.

До теми Блінкен та Боррель поспілкувались телефоном: говорили про Україну

Блінкен та Ле Дріан обговорили зусилля щодо підтримки України

Важлива телефонна розмова була сьогодні (мовиться про 16 січня – 24 канал) з міністром закордонних справ Франції Ле Дріаном,

– написав Блінкен.

Політик пояснив, що спілкувались про: