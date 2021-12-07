Из-за агрессии России Украина хочет получить от США часть "афганской" техники, – СМИ

Украина попросила США передать часть американского вооружения, которая предназначалась Афганистану до захвата там власти "Талибаном". Речь идет о системах, которые до этого Вашингтон Киеву не направлял.

Как пишет издание, такую ​​просьбу озвучил новый глава Минобороны Алексей Резников в ноябре во время визита в Вашингтон.

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Тогда министр запросил помощь в сфере воздушной и морской обороны, а также радиоэлектронной борьбы. Кроме того, по сведениям Foreign Policy, Украина хочет получить:

боеприпасы, которые Вашингтон планировал передать Афганистану прежде, чем к власти в этой стране пришли талибы;

а также находящиеся на техобслуживании в Украине американские вертолеты Ми-17.

Что об этом говорят в США

Информацию о передаче Украине части "афганской" техники пока не подтвердили в США. Однако ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге 3 декабря, комментируя сообщение о том, что администрация прорабатывает шаги по комплексной поддержке Киева, заявляла, что Соединенные Штаты сейчас изучают возможность предоставления дальнейшей военной помощи Украине.

Сенаторы Роб Портман и Джин Шахин предложили дополнительно выделить Украине по линии Пентагона 50 миллионов долларов. Они предложили поправку в бюджет на 2022 год. Правительство Канады рассматривает возможность усиления своей военной миссии в Украине на фоне агрессивной активности России на границе. Изучаются 2 варианта.

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